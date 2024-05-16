У Бєлгородській області - неспокійно: місцеві повідомляють про вибухи

У Бєлгороді - неспокійно, місцеві пабліки повідомляли про вибухи.

Також місцева влада заявила, що гучні звуки у місті та районі пов'язані з "роботою Збройних сил РФ.

До того ж владці заявили, що "ЗСУ обстріляли" місто Шебекіне.

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"За попередньою інформацією, двоє мирних жителів постраждали: у одного чоловіка – осколкове поранення лівого пензля, у другого чоловіка – осколкове поранення спини. Бригадами швидкої постраждалі доставляються до медичних закладів міста Бєлгород. Внаслідок прямих влучень снарядів сталося загоряння гаража на території приватного житлового домоволодіння та легкового автомобіля. Пожежними розрахунками провадиться гасіння об'єктів", - йдеться у повідомленні.

На цей час різні пошкодження зафіксовані у восьми приватних житлових домоволодіннях: один будинок частково зруйнований, в решті будинків вибиті вікна, посічені фасади та покрівлі. В одній квартирі багатоквартирного будинку вибито вікна. Також уламками посічені 4 автомобілі.

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"Оперативні та аварійні служби на місці займаються усуненням наслідків. Подомовий обхід території буде продовжено у світлий час доби", - повідомив місцевий губернатор.

ТСН.ua раніше писав, що відомо про руйнування багатоповерхівки у Бєлгороді.

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