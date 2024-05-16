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Поблизу Авдіївки ЗСУ відбили штурм російського танку-будки

Поблизу Авдіївки ЗСУ відбили штурм російського танку-будки

Росіяни зазнають значних втрат під час таких штурмів. / Фото: t.me/DeepStateUA

Останнім часом противник активний в районі Андріївки.

Бійці 93-ї ОМБр поділилися кадрами відбиття штурму росіян на південний схід від Андріївки.

Про це пише аналітичний канал Deep State. 

Росіяни пішли в штурм 6 одиницями техніки, серед яких можна вчергове помітити танк-будку, обшитий металевими пластинами. Але це не допомогло сховатися від ураження Сил Оборони. Зустрічали ворога бійці з Javelin та FPV-дронами, атака успішно відбита. 

Останнім часом противник активний в районі Андріївки, але за словами бійців це ненадовго, адже вони при подібних штурмах зазнають втрати і скоро знову візьмуть "паузу" у збиранні нових сил.

Нагадаємо, українські бійці також збили російський штурмовик Су-25 на Авдіївському напрямку. У ЗСУ повідомили, що ворог досі не зрозумів, що немає чого літати в українському небі.

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