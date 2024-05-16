Вблизи Авдеевки ВСУ отразили штурм российского танка-будки

В последнее время противник активен в районе Андреевки.

Бойцы 93-й ОМБр поделились кадрами отражения штурма россиян к юго-востоку от Андреевки.

Об этом пишет аналитический канал Deep State.

Русские пошли в штурм 6 единицами техники, среди которых можно в очередной раз заметить танк-будку, обшитый металлическими пластинами. Но это не помогло укрыться от поражения Сил Обороны. Встречали врага бойцы с Javelin и FPV-дронами, атака успешно отбита.

В последнее время противник активен в районе Андреевки, но по словам бойцов это ненадолго, ведь они при подобных штурмах понесут потери и скоро снова возьмут "паузу" в сборе новых сил.

Напомним, украинские бойцы также сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении. В ВСУ сообщили, что враг до сих пор не понял, что нечего летать в украинском небе.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.