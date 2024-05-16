Вблизи Авдеевки ВСУ отразили штурм российского танка-будки

В последнее время противник активен в районе Андреевки.
Бойцы 93-й ОМБр поделились кадрами отражения штурма россиян к юго-востоку от Андреевки.
Об этом пишет аналитический канал Deep State.
Русские пошли в штурм 6 единицами техники, среди которых можно в очередной раз заметить танк-будку, обшитый металлическими пластинами. Но это не помогло укрыться от поражения Сил Обороны. Встречали врага бойцы с Javelin и FPV-дронами, атака успешно отбита.
В последнее время противник активен в районе Андреевки, но по словам бойцов это ненадолго, ведь они при подобных штурмах понесут потери и скоро снова возьмут "паузу" в сборе новых сил.
Напомним, украинские бойцы также сбили российский штурмовик Су-25 на Авдеевском направлении. В ВСУ сообщили, что враг до сих пор не понял, что нечего летать в украинском небе.
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