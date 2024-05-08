Оккупанты продвинулись северо-западнее Авдеевки – ISW

Враг продвинулся вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино.
Российские войска в рамках наступательных действий 7 мая продвинулись северо-западнее Авдеевки.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Опубликованные 7 мая геолокационные кадры демонстрируют, что российские оккупанты продвинулись вдоль железнодорожной линии к западу от Очеретино (к северо-западу от Авдеевки).
Так называемые российские военкоры утверждали, что вражеские войска также продвигались на запад в полях к востоку от Новопокровского (к юго-западу от Авдеевки и юго-западнее Очеретино) и к южной окраине населенного пункта.
Другой российский милблогер утверждал, что оккупанты продвинулись на 1,5 км вглубь к бурелому вдоль линии Новобахмутовка-Бердичи (южнее Очеретино и северо-западнее Авдеевки). Однако аналитики ISW не нашли подтверждения этим заявлениям.
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Войска РФ также продолжали наземные наступления:
- северо-западнее Авдеевки в районе Новоалександровки, Сокила, Прогресса, Евгеньевки и Новоселовки Первой;
- к западу от Авдеевки возле Уманского и Яснобродовки;
- юго-западнее Авдеевки у Нетайлового и Невельского.
Сообщается, что на Авдеевском направлении продолжают действовать подразделения российского батальона спецназа "Арбат", отряд спецназа "Вега" (24-я гвардейская бригада спецназа ГРУ) и другие подразделения 24-й бригады спецназначения. А вблизи Очеретино воюют части российской 35-й мотострелковой бригады.
Напомним, днем ранее офицер 59-й ОМБр им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий заявил о приостановлении наступления противника на Авдеевском направлении.
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