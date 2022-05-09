75-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро озвучивают эзотерические подсказки.

Карты Таро давно стали частью нашей жизни, появляются в фильмах и книгах. Благодаря этому эзотерическому инструменту можно спокойно заглянуть в вероятное будущее.

Что же нас всех ждет 9 мая 2022, в 75-й день войны.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Четверка кубков", относящаяся к масти кубков и связанная со стихией воды. Эта карта Таро сообщает о сомнениях, нерешительности, важности самоанализа и определенном эгоизме. Не исключено разочарование в том, что вы делаете, и желание идти своим путём. Также вы можете почувствовать неуверенность в себе, но душевные раны нужно исцелять, чтобы двигаться дальше. Есть вероятность, что вы столкнетесь с людьми, которые будут душевно черствыми. Вас заполнится чувство беззащитности, хотя на самом деле это – не так. Однако вы не будете проявлять инициативу.

Вам кажется, что вас переполняют апатия и пассивность и застой в жизни. Не думайте, что во всем мире страдаете только вы и только вас не любят. Жизнь кажется тусклой и неинтересной. Именно сейчас пора открыть глаза и понять, что судьба дарит вам дары и скоро к вам вернется самомотивация и внутренняя гармония, достаточно вам немного приложить усилия. Но никто за вас этого не сделает.

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Следующая карта в раскладе — "Семерка жезлов", относящаяся к масти жезлов и связанная со стихией воздуха. Эта карта, которая принадлежит к младшим арканам карт Таро, похожим на привычную нам бревно, рассказывает о защите, целях и получении преимуществ. Однако она может указывать на то, что вы не хотите сдвинуться с места по принципу и хотите опираться только на собственные силы. В отношениях вам могут бросить вызов, но вам нужно научиться с уверенностью говорить "Нет!". Не поддавайтесь своему желанию к уничтожению. А иногда тщательнее защищайте свои позиции. Будьте решительными в сложных ситуациях, устойчивыми перед ранящими ваше сердце, но и не ввязывайтесь в борьбу без смысла.

Проявляйте агрессию там, где это уместно. Глухая защита тоже иногда может помочь. Вам нужно крепко стоять на ногах и защищать свои права и мнения. Сейчас не следует идти на компромисс.

Учтите, что часто наши враги находятся внутри нас. Это наши внутренние демоны, мешающие нам двигаться своим путем. Это страхи и сомнения, которые пожирают и делают нас слабыми и уязвимыми. Станьте на герц с ними, преодолеть их поможет внутренняя честность. А иногда придется сражаться с собственной совестью.

Завершает наш расклад карта Таро под названием "Отшельник", принадлежащая старшим арканам.

Сейчас вам нужно искать ответы внутри себя, сделать определенное подведение итогов, взять перерыв в погоне, которая называется жизнью, отказаться от чужих мнений, чтобы руководствоваться собственными. Эта карта свидетельствует и о том, что все следует тщательно взвесить, чтобы сделать правильный выбор.

Сейчас вам необходимо исцеление души, чтобы завоевать новые высоты. Доверяйте себе, чтобы выйти из тьмы. Прислушайтесь к совету доброго друга, члена семьи или мудрого наставника.

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