Цинізм, пропаганда та поділ українців: Путін привітав Україну з “Днем победи”

Цинізм, пропаганда та поділ українців: Путін привітав Україну з “Днем победи”

Лідер країни-агресора Путін привітав українців з “Днем победи”. Він побажав нашим громадянам “мирного та справедливого майбутнього”.

Повідомлення очільника Кремля як завжди пронизане пропагандою та цинізмом.

Відповідне повідомлення з'явилося на сайті президента РФ.

Путін окремо звернувся до українських ветеранів та “мешканцям України”. Ветеранів він привітав зі “спільним великим святом – Днем победи”.

“На жаль, сьогодні нацизм знову піднімає голову і намагається насаджувати свої варварські, нелюдські порядки. Наш священний обов'язок – не допустити реваншу ідейних спадкоємців тих, хто був повалений у Великій Вітчизняній війні”, – заявив Путін.

Українцям же він побажав “мирного та справедливого майбутнього”.

“Щиро бажаю українським ветеранам Великої вітчизняної війни душевної стійкості, доброго здоров'я та довголіття, а всім жителям України – мирного та справедливого майбутнього”, – сказав очільник Кремля.

Нагадаємо, що 8-9 травня зберігається висока загроза ракетних ударів по Києву.

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