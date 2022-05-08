Авіаудар росіян по Луганщині: знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Авіаудар росіян по Луганщині: знеструмлені Лисичанськ та Сєвєродонецьк

Внаслідок російського авіаудару зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку.

У неділю, 8 травня, російська армія відкрила вогонь по Лисичанську. Застосована артилерія, нанесені авіаудари. Про кількість руйнувань житлового фонду буде повідомлено окремо.

Про це повідомив очільник ОВА Сергій Гайдай.

"Знову маємо руйнування об’єктів критичної інфраструктури – обірвані потужні лінії електропередачі напругою 200 кВ. Як наслідок, зникло світло спочатку в Лисичанську, а потім і в Сєвєродонецьку", - заначив він.

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За словами Гайдая, як тільки безпекова ситуація буде дозволяти, аварійні бригади вирушать на обстеження.

Нагадаємо, російські окупанти 7 травня обстріляли населені пункти Луганської області через що сталося кілька пожеж в житлових будинках, а також руйнування загальноосвітньої школи у смт Білогорівка.

На Луганщині продовжуються масовані обстріли міст – людям радять не виходити з домівок

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