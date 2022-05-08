Авиаудар россиян по Луганщине: обесточены Лисичанск и Северодонецк

В результате российского авиаудара исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке.
В воскресенье, 8 мая, российская армия открыла огонь по Лисичанску. Применена артиллерия, нанесены авиаудары. О количестве разрушений жилого фонда будет уведомлено отдельно.
Об этом сообщил глава ОВА Сергей Гайдай.
"Снова имеем разрушение объектов критической инфраструктуры — оборваны мощные линии электропередачи напряжением 200 кВ. Как следствие, исчез свет сначала в Лисичанске, а затем и в Северодонецке", — отметил он.
По словам Гайдая, как только ситуация позволит, аварийные бригады отправятся на обследование.
Напомним, российские оккупанты 7 мая обстреляли населенные пункты Луганской области из-за чего произошло несколько пожаров в жилых домах, а также разрушение общеобразовательной школы в пгт Белогоровка.
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