Як підготуватись до планової операції: розʼяснення НСЗУ

Як підготуватись до планової операції: розʼяснення НСЗУ

В Україні скасували заборону на проведення планових госпіталізацій та операцій.

Розповідаємо, як потрапити на планову операцію під час війни та як до неї підготуватись.

Отримайте направлення у лікуючого лікаря

Правила щодо проведення планових операцій в Україні не змінились. Щоб зробити операцію безоплатно, потрібно отримати електронне направлення у сімейного або у лікуючого лікаря.

Дізнайтесь у лікаря, як потрібно готуватись до операції та як відбувається відновлення

Зокрема:

скільки часу потрібно буде провести в лікарні;

скільки - перебувати в постільному режимі;

які є обмеження в способі життя;

яка допомога буде потрібна під час відновлення;

коли ви знову зможете почати активне життя.

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Домовтесь з близькими, хто зможе допомогти вам під час відновлення, скільки часу і яка саме допомога від цієї людини буде потрібна

Знайдіть заклад, який проводить планові операції у воєнний час.

Безоплатні планові операції роблять медичні заклади, які уклали з НСЗУ договір за напрямами “Хірургічні операції у стаціонарних умовах”, “Хірургія одного дня”.

Проте під час воєнного стану проводити планові операції можуть тільки ті заклади, які мають на це ресурси. В певних регіонах тривають воєнні дії і лікарні завантажені допомогою пораненим.

Відповідно до Наказу МОЗ №507 заклади мають припиняти надавати послуги планових госпіталізацій при:

завантаженні понад 70% ліжкового фонду терапевтичного профілю;

завантаженні понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю;

за рішенням структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської воєнних адміністрацій, з урахуванням тактичної ситуації.

Актуальну інформацію щодо регіонів, де проводяться планові операції, дізнайтесь в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.

Оберіть лікарню та зателефонуйте туди, щоб переконатись, що вона проводить планові операції

Зберіть необхідні речі

НСЗУ оплачує лікарням весь спектр необхідних для пацієнта послуг:

проведення операції та анестезія;

інструментальні та лабораторні обстеження;

ліки з Нацпереліку лікарських засобів та витратні матеріали;

післяопераційний цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, знеболення, медикаментозна терапія;

харчування в стаціонарі;

медична реабілітація в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.

На сайті Є ліки можна перевірити забезпеченість лікарень ліками.

Водночас пацієнту потрібно подбати про особисті речі, які йому знадобляться як в лікарні, так і в іншому місті, якщо для операції потрібно їхати в інший регіон.

Не відкладайте важливі медичні маніпуляції, щоб зберегти здоров’я та якість життя.

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