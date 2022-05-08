Як підготуватись до планової операції: розʼяснення НСЗУ

В Україні скасували заборону на проведення планових госпіталізацій та операцій.
Розповідаємо, як потрапити на планову операцію під час війни та як до неї підготуватись.
Отримайте направлення у лікуючого лікаря
Правила щодо проведення планових операцій в Україні не змінились. Щоб зробити операцію безоплатно, потрібно отримати електронне направлення у сімейного або у лікуючого лікаря.
Дізнайтесь у лікаря, як потрібно готуватись до операції та як відбувається відновлення
Зокрема:
- скільки часу потрібно буде провести в лікарні;
- скільки - перебувати в постільному режимі;
- які є обмеження в способі життя;
- яка допомога буде потрібна під час відновлення;
- коли ви знову зможете почати активне життя.
Домовтесь з близькими, хто зможе допомогти вам під час відновлення, скільки часу і яка саме допомога від цієї людини буде потрібна
Знайдіть заклад, який проводить планові операції у воєнний час.
Безоплатні планові операції роблять медичні заклади, які уклали з НСЗУ договір за напрямами “Хірургічні операції у стаціонарних умовах”, “Хірургія одного дня”.
Проте під час воєнного стану проводити планові операції можуть тільки ті заклади, які мають на це ресурси. В певних регіонах тривають воєнні дії і лікарні завантажені допомогою пораненим.
Відповідно до Наказу МОЗ №507 заклади мають припиняти надавати послуги планових госпіталізацій при:
- завантаженні понад 70% ліжкового фонду терапевтичного профілю;
- завантаженні понад 50% ліжкового фонду хірургічного профілю;
- за рішенням структурних підрозділів з питань охорони здоров'я обласних, Київської міської воєнних адміністрацій, з урахуванням тактичної ситуації.
Актуальну інформацію щодо регіонів, де проводяться планові операції, дізнайтесь в контакт-центр НСЗУ за номером 16-77.
Оберіть лікарню та зателефонуйте туди, щоб переконатись, що вона проводить планові операції
Зберіть необхідні речі
НСЗУ оплачує лікарням весь спектр необхідних для пацієнта послуг:
- проведення операції та анестезія;
- інструментальні та лабораторні обстеження;
- ліки з Нацпереліку лікарських засобів та витратні матеріали;
- післяопераційний цілодобовий лікарський та медсестринський догляд, знеболення, медикаментозна терапія;
- харчування в стаціонарі;
- медична реабілітація в гострому періоді для запобігання виникнення післяопераційних ускладнень.
На сайті Є ліки можна перевірити забезпеченість лікарень ліками.
Водночас пацієнту потрібно подбати про особисті речі, які йому знадобляться як в лікарні, так і в іншому місті, якщо для операції потрібно їхати в інший регіон.
Не відкладайте важливі медичні маніпуляції, щоб зберегти здоров’я та якість життя.
Читайте також: