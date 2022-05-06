Зеленський запросив Шольца приїхати до України 9 травня

Президент України Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Київ 9 травня.

Глава держави назвав це "потужним кроком" Шольца на тлі численних чуток щодо цієї дати.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на виступ Зеленського перед представниками британського аналітичного центру Chatham House.

"Він запрошений, запрошення відкрите, воно діє вже певний час. Його (Олафа Шольца - ред.) запросили приїхати до України, він може зробити цей дуже потужний політичний крок – приїхати сюди 9 травня до Києва. Я не пояснюю значення, я думаю, ви достатньо освічені, щоб зрозуміти, чому", - сказав Зеленський.

Слід зазначити, що раніше посол України в Німеччині Андрій Мельник відмовився від вибачень за свої заяви на адресу канцлера Німеччини Олафа Шольца. Він розкритикував його, коментуючи відмову посадовця їхати до Києва, і зазначив, що "Шольц вдає з себе ображену ліверну ковбасу".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Росія 9 травня має намір офіційно оголосити Україні війну.

Натомість, на думку української розвідки, цього дня в РФ оголосять мобілізацію.

Чому Німеччина боїться активно допомагати Україні зброєю і на що нарешті наважилася

Читайте також: