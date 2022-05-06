Зеленский пригласил Шольца приехать в Украину 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца посетить Киев 9 мая.

Глава государства назвал это "мощным шагом" Шольца на фоне многочисленных слухов по поводу этой даты.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на выступление Зеленского перед представителями британского аналитического центра Chatham House.

"Он приглашен, приглашение открыто, оно действует уже определенное время. Его (Олафа Шольца – ред.) пригласили приехать в Украину, он может сделать этот очень мощный политический шаг – приехать сюда 9 мая в Киев. Я не объясняю значение, я думаю, вы достаточно образованы, чтобы понять почему", — сказал Зеленский.

Ранее посол Украины в Германии Андрей Мельник отказался от извинений за свои заявления в адрес канцлера Германии Олафа Шольца. Он раскритиковал его, комментируя отказ чиновника ехать в Киев, и отметил, что "Шольц притворяется обиженной ливерной колбасой".

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Россия 9 мая намерена официально объявить Украине войну.

В то же время, по мнению украинской разведки, в этот день в РФ объявят мобилизацию.

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