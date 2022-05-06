Шольц: "Путин не должен выиграть войну против Украины, и он ее не выиграет"

Шольц: "Путин не должен выиграть войну против Украины, и он ее не выиграет"

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что российский диктатор Владимир Путин не должен победить в войне против Украины – иначе есть риск международного произвола.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что президент РФ Владимир Путин не должен выиграть войну против Украины, поскольку это создаст риск международного произвола.

Об этом он сказал в пятницу на публичном мероприятии в Гамбурге, пишет Bild.

Шольц назвал агрессивную войну России в Украине исключительным событием.

"Агрессия России против Украины — самая большая катастрофа нашего времени. Мир после этой агрессивной и уничтожающей войны уже не будет таким, как раньше. Его уже нет", — сказал он.

По его словам, жестокая агрессивная и разрушительная война России знаменует радикальный разрыв с европейским мирным порядком после окончания холодной войны.

Он отметил, что "многие умные головы" считали бы такую эскалацию невозможной из-за тесных международных связей после 1989 года.

"С рациональной точки зрения тесная взаимозависимость национальных экономик уже давно сделала вооруженные конфликты настолько дорогими, что ни одна сторона не должна думать о том, чтобы прибегнуть к этому методу", — сказал Шольц.

Однако любая "рациональная логика издержек и выгод" разрушается, когда "иррациональные действующие лица из-за идеологической слепоты бросают идею сотрудничества на ветер", добавил Шольц.

По его словам, путинская "империалистическая и реваншистская идеология российского могущества и российского величия" значила для российского президента "больше, чем благосостояние его собственного народа".

Шольц еще раз отметил солидарность федерального правительства с Украиной.

"Мы оказываем Украине любую поддержку, которую можем оказать, и вместе с тем берем на себя ответственность", — сказал он.

"Путин не должен выиграть эту преступную агрессивную войну против Украины — и он эту войну не выиграет. Если Путину это сойдет с рук, существует риск международного произвола. Только по этой причине Россия не должна одержать верх", — подчеркнул канцлер Германии.

Ранее Шольц заявил, что Россия не достигла в Украине поставленных целей, но демонстрирует готовность и дальше разрушать страну, поэтому надеяться на скорейшее завершение войны не стоит.

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