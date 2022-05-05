Германия планирует сократить импорт российского газа – Ермак

Правительство Германии делает шаг к сокращению импорта российского газа.
Там было подписано соглашение о получении двух плавучих терминалов импорта СПГ и начало их работы до конца этого года.
Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.
"Сообщается, что компания Höegh LNG подписала с правительством Германии обязательные соглашения по чартеру двух плавучих установок хранения и регазификации (FSRU) из своего флота для работы в Германии на 10 лет". – написал Андрей Ермак.
Он также добавил, что каждое судно способно получить до 170 000 кубометров СПГ через танкеры за одну выгрузку, перевести его в газообразное состояние на борту, а затем подать в газовую сеть.
Напомним, что российские оккупанты сняли на видео собственный обстрел "Азовстали".
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