Германия планирует сократить импорт российского газа – Ермак

Правительство Германии делает шаг к сокращению импорта российского газа.

Там было подписано соглашение о получении двух плавучих терминалов импорта СПГ и начало их работы до конца этого года.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Офиса президента Андрей Ермак.

"Сообщается, что компания Höegh LNG подписала с правительством Германии обязательные соглашения по чартеру двух плавучих установок хранения и регазификации (FSRU) из своего флота для работы в Германии на 10 лет". – написал Андрей Ермак.

Он также добавил, что каждое судно способно получить до 170 000 кубометров СПГ через танкеры за одну выгрузку, перевести его в газообразное состояние на борту, а затем подать в газовую сеть.

Напомним, что российские оккупанты сняли на видео собственный обстрел "Азовстали".

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