Німеччина планує скоротити імпорт російського газу - Єрмак

Уряд Німеччини робіть крок до скорочення імпорту російського газу.

Там підписали угоду про отримання двох плавучих терміналів імпорту СПГ та початок їх роботи до кінця цього року.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав голова Офісу президента Андрій Єрмак.

“Повідомляється, що компанія Höegh LNG підписала з урядом Німеччини обов’язкові угоди щодо чартеру двох плавучих установок зберігання та регазифікації (FSRU) зі свого флоту для роботи в Німеччині на 10 років”. - написав Андрій Єрмак.

Він також додав, що кожне з суден здатне отримати до 170 000 кубометрів СПГ через танкери за одне вивантаження, перевести його в газоподібний стан на борту, а потім подати в газову мережу.

Нагадаємо, що російські окупанти зняли на відео власний обстріл "Азовсталі".

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