В Запорожье ввели длительный комендантский час

На территории Запорожья ввели длительный комендантский час.

Она начинается в 19:00 8 мая и завершится в 5:00 10 мая.

Об этом сообщил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в своем Telegram. Он отметил, что соблюдение комендантского часа будут контролироваться правоохранителями, военнослужащими и бойцами подразделений территориальной обороны.

Секретарь горсовета призвал жителей оставаться в этот период дома.

"Во время комендантского часа можно выходить только в убежище в случае объявления тревоги. В случае необходимости выгула домашних животных делайте это рядом с собственным домом и имея при себе документы. Время прогулки нужно максимально сократить. Следуйте комендантскому часу! В случае появления на улице в неустановленное время вас могут принять за диверсанта. Не мешайте работать тем, кто обеспечивает безопасность на улицах Запорожья в военное время", – подчеркнул политик.

Также Куртев отметил, что через комендантский час в понедельник, 9 мая, пункты выдачи гуманитарной помощи не будут работать.

Напомним, в Житомирской области изменили продолжительность комендантского часа. Установлено, что он продлится с 23:00 до 5:00.

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