Одержать победу на Донбассе не успевают, поэтому Путин может объявить мобилизацию: разведка – о планах Кремля

Одержать победу на Донбассе не успевают, поэтому Путин может объявить мобилизацию: разведка – о планах Кремля

Российская Федерация готовится объявить мобилизацию на 9 мая, когда будут отмечать День победы.

Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов считает, что это необходимый шаг перед началом настоящей мобилизации.

Об этом он сказал в интервью "Новое время".

"Сейчас "Росрезерв" начал сверять, что на самом деле есть у них налицо, и подсчитывать, что они могут выдать по мобилизационным нарядам", — рассказал он

По словам главного украинского разведчика, Кремль планировал на 9 Мая одержать победу на Донбассе. Впрочем, этого не будет, потому что "никаким образом они не успевают". Кроме того, Буданов отмечает: армия страны-агрессорки России демотивирована.

"Однако есть военная вертикаль. Им приходят команды, и они будут вынуждены их выполнять. Хочешь, не хочешь, есть приказ, и ты его будешь выполнять. Не выполняешь — садишься в тюрьму, много разных вариантов. Поэтому существенное значение их моральный состояние не должно. Они будут выполнять приказ", — отметил глава ГУР Минобороны.

Как сообщалось, в этом году военный парад на Красной площади в Москве 9 мая по размаху будет не столь многочисленным, как в прошлом году . Отмечается, что меньше будет как людей, так и техники, а также в столицу России в этом году не приедет ни один зарубежный лидер.

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