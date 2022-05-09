У Москві скасували проліт авіації на параді через сонячну погоду

У Москві скасували проліт авіації на параді через сонячну погоду

Диктатор Володимир Путін вранці 9 травня приїхав на парад на Красну площу і виступив із промовою.

У Москві вперше за всю історію сучасної РФ скасували повітряну частину параду до 9 травня через нібито погодні умови. Раніше анонсований проліт літака "Судного дня" так і не відбувся.

Про це повідомив речник глави Кремля Дмитро Пєсков.

Раніше у Путіна гучно анонсували, що над Красною площею 9 травня пролетять три "четвірки" літаків Су-24, МіГ-31 та Су-57. А ще група із восьми МіГ-29смт мала пролетіти у формі літери Z, яка стала символом варварського нападу РФ на Україну.

Слід зауважити, що в Москві зараз помірні погодні умови, без потужних вітрів, ураганів та злив. Навпаки в столиці РФ - сонячно.

Крім того, повітряну частину параду скасували і у Петербурзі. Офіційна причина теж начебто погодні умови на аеродромах зльоту. Утім, як свідчить прогноз, там також сонячно, поривів вітру немає, температура сягає + 8 градусів.

Своєю чергою, на парад прибув диктатор Володимир Путін і міністр оборони Росії Сергій Шойгу. Кремлівський глава у своїй промові традиційно виголошував пропандистські промови, звинувачував Захід і Україну, намагався виправдати напад на Україну, але загальну мобілізацію, яку обговорювали у ЗМІ, так і не оголосив.

Нагадаємо, Путін привітав Україну з “Днем победи”.

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