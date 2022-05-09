Чому росія вчиняє геноцид в Україні - Шмигаль відповів

Росія навмисно вчиняє в Україні злочини проти людяності і геноцид.

РФ ненавидить нас і хоче знищити, а також хоче залякати українців, щоб вони створили міграційну кризу в ЄС.

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль в інтерв'ю РБК-Україна.

"Чому Росія навмисно вчиняє тут злочини проти людяності і геноцид? Зрозуміло, вони нас ненавидять та хочуть знищити наш народ. Але також вони залякують українців, щоб видавити їх з України, щоб створити міграційну кризу в Європейському союзі", - сказав очільник уряду.

За його словами, Росія напливом біженців з України намагалась "розхитати" Європу.

"Вони поекспериментували на міграційній кризі взимку, подивилися, що таке 4-5 тисяч мігрантів. І після цього вирішили витиснути в Європу мільйони мігрантів. У РФ сподівалися, що Європа захлинеться і розхитається через таку кризу. Але Європа дуже достойно витримала і прийняла всіх наших мігрантів, особливо Польща", - сказав Шмигаль.

На його думку, більшість українців, які виїхали за кордон через війну, хочуть повернутися до України.

"Ми розуміємо, що 99% людей хочуть повернутися до України після завершення військових дій. Це переважно дружини і діти наших чоловіків, які захищають Україну на фронті. Після того, як військові дії припиняться, звичайно, сім'ї мають возз'єднатися. Після війни жінки захочуть повернутися разом з дітьми до України", - підсумував прем'єр-міністр.

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