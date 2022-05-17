Четверо россиян одновременно насиловали девушку в Киевской области, угрожая расстрелом ее семьи: фото

21-летний российский солдат во время наступления на Киевщине ворвался в дом украинской семьи, где изнасиловал девушку, после чего он еще раз повторил зверство вместе с тремя оккупантами.

Служба безопасности обнародовала фото и данные одного из тех, кто первым ворвался в дом семьи в одном из населенных пунктов Киевщины и изнасиловал девушку. Это 21-летний Булат Ленарьевич Фассахов.

"Он – уроженец Республики Татарстан, проходит службу в 30-й отдельной мотострелковой бригаде 2-й гвардейской общевойсковой армии Центрального военного округа РФ", — говорится в сообщении Службы Безопасности Украины в Facebook.

СБУ установила, что во время временной оккупации одного из населенных пунктов Киевщины оккупант совершил ряд военных преступлений в отношении гражданского населения. Свидетели опознали его и подтвердили факты преступлений.

21-летний насильник украинских женщин Булат Ленаревич Фассахов, солдат российской армии

"В частности, преступник ворвался в дом украинской семьи, закрыл ее в подвале, кроме молодой девушки. Угрожая расстрелом всей семьи, солдат изнасиловал девушку, а затем повторил преступление вместе с тремя приспешниками", — рассказали в СБУ.

21-летний насильник украинских женщин Булат Ленаревич Фассахов, солдат русской армии. На фото он, вероятно, с матерью

Преступнику уже заочно объявили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

21-летний насильник украинских женщин Булат Ленаревич Фассахов, солдат российской армии

В общей сложности СБУ уже установила 1140 российских захватчиков, которые совершали зверства против мирного населения в Киевской области.

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