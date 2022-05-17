На Киевщине нашли расстрелянных россиянами мирных жителей: среди убитых есть иностранец

В Бучанском районе Киевской области обнаружили тела трех мирных людей, которых убили российские оккупанты.

Тела троих мужчин были обнаружены в яме у окружной дороги неподалеку от Макарова. Во время боевых действий там размещались позиции войск страны-агрессора России. Наряду с захоронением обнаружили оставленную россиянами растяжку с гранатой "Ф-1".

Об этом сообщили в полиции в Киевской области.

Отмечается, что два человека были вбиты в голову. Один мужчина – в живот. На месте захоронения обнаружили документы одного из погибших. Он оказался гражданином Чехии.

"Есть его соответствующие данные. Остальные два человека не установлены в настоящее время, но они были в гражданской одежде. Мы будем искать, при каких обстоятельствах они исчезли на территории Украины", — сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Удалось установить, что чех до войны работал в Украине дальнобойщиком. С началом боевых действий приехал в страну волонтерить. Иностранец перестал выходить на связь 3 марта. На родине у 49-летнего мужа оставались жена и брат.

Кроме того, недалеко от села Раковка полицейские обнаружили тело расстрелянного гражданского пенсионера, который в прошлом оперативный работник органов внутренних дел. Во время оккупации государством-террористом он вышел за дровами, но не вернулся. Солдаты Российской Федерации раздели мужину и расстреляли. Его похоронили на поле рядом с боевыми позициями россиян. На теле погибшего криминалисты обнаружили следы пыток.

Напомним, что генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова рассказала о работе международных прокуроров по делу против преступлений РФ. Так, недавно офис прокурора Международного уголовного суда в Гааге присоединился к общей группе, занимающейся преступлениями россиян в Украине. 25 апреля был подписан дополнительный документ – о совместной прокурорской группе с прокурором Каримом Ханом.

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