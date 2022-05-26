Закинули сім м'ячів: молодіжна збірна України розгромила суперника у спарингу

Закинули сім м'ячів: молодіжна збірна України розгромила суперника у спарингу

У четвер, 26 травня, молодіжна збірна України провела спаринг в рамках підготовки до матчів відбору на чемпіонат Європи-2023.

"Синьо-жовті", які готуються до продовження відбору Євро-2023 в Туреччині, перемогли аматорську збірну Стамбула - 7:1 .

У складі України U-21 голи забивали: двічі Данило Алефіренко та Микола Кухаревич, а також Ельдар Кулієв, Владислав Супряга та Костянтин Вівчаренко.

У Стамбулі "синьо-жовті" й зіграють свої домашні матчі кваліфікації проти Північної Македонії (5 червня) і Франції (9 червня). Поєдинки відбудуться на арені "Есеньюрт Неджмі Кадіоглу".

Виїзний поєдинок проти Фарерських островів (1 червня) Україна проведе у Торсгавні на стадіоні "Торсволлур", а гра з Вірменією (12 червня) відбудеться на стадіоні Єреванської футбольної академії.

Нагадаємо, що головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань розповів, з якими кадровими проблемами команда зіткнулася напередодні вирішальних матчів відбору на Євро-2023.

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