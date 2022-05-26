Забросили семь мячей: молодежная сборная Украины разгромила соперника в спарринге

Забросили семь мячей: молодежная сборная Украины разгромила соперника в спарринге

В четверг, 26 мая, молодежная сборная Украины провела спарринг в рамках подготовки к матчам отбора на чемпионат Европы-2023.

"Сине-желтые", которые готовятся к продолжению отбора Евро-2023 в Турции, победили любительскую сборную Стамбула — 7:1 .

В составе Украины U-21 голы забивали: дважды Данило Алефиренко и Николай Кухаревич, а также Эльдар Кулиев, Владислав Супряга и Константин Вивчаренко.

В Стамбуле "сине-желтые" и сыграют свои домашние матчи квалификации против Северной Македонии (5 июня) и Франции (9 июня). Поединки пройдут на арене "Эсеньюрт Неджми Кадиоглу".

Выездной поединок против Фарерских островов Украина проведет в Торсгавне на стадионе "Торсволлур", а игра с Арменией (12 июня) состоится на стадионе Ереванской футбольной академии.

Напомним, что главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, с какими кадровыми проблемами команда столкнулась в преддверии решающих матчей отбора на Евро-2023.

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