Лидер молодежной сборной Украины получил ужасную травму – Ротань

Главный тренер молодежной сборной Украины Руслан Ротань рассказал, с какими кадровыми проблемами команда столкнулась в преддверии решающих матчей отбора на Евро-2023.

В заявке молодежной сборной Украины отсутствует имя лидера национальной команды Александра Назаренко.

По словам Ротаня, юноша получил серьезную травму.

"У нас список сформирован. Мы столкнулись с определенными проблемами. У нас травмировался Назаренко, он не поедет с нами на сбор, достаточно тяжелая травма – перелом голеностопа. Также на сегодняшний день есть проблема с Бражком, но надеемся, что она решится в положительную сторону ", – сказал Ротань в комментарии Футбол NEWS.

В досрочно завершившемся сезоне УПЛ Александр Назаренко в составе "Днепра-1" сыграл 16 матчей, забил 2 гола.

Напомним, что сборная Украины по футболу в рамках подготовки к плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022 победила в контрольном матче "Боруссию" Менхенгладбах.

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