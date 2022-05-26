Обстріл Харкова: кількість жертв зросла, серед них – п’ятимісячна дитина

Внаслідок обстрілів Харкова з боку російських військ 26 травня кількість загиблих упродовж дня збільшилася до восьми. Серед загиблих – п’ятимісячна дитина.

Під час обстрілу малюка вибуховою хвилею вирвало з рук батька та відкинуло вгору на дах під'їзду.

Про це повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

"Коли почався обстріл, на вулиці гуляла молода сім'я: дружина і чоловік, у якого на руках був 5-місячний малюк. Чоловік помер одразу, жінку у тяжкому стані госпіталізували. Згодом поліцейські поліції Харківської області знайшли й тіло дитини. Малюка з рук батька вибуховою хвилею відкинуло вгору на дах під'їзду", – йдеться у повідомленні.

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Клименко уточнив, що загалом в результаті обстрілів Харкова 26 травня загинули восьмеро людей, ще 17 зазнали поранень.

Нагадаємо, опівдні 26 травня окупанти обстрілиля центр Харкова з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Спершу повідомлялося про п’ятьох загиблих та 10 поранених. Серед поранених – дев’ятирічна дитина.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликав без нагальних потреб не перебувати на вулицях, дослухатися до сигналів тривоги та перебувати під час таких сигналів в укриттях.

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