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Угоду закрито: "Челсі" більше не належить путінському олігарху

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Угоду закрито: "Челсі" більше не належить путінському олігарху

Роман Абрамович / Фото: Associated Press

Російський бізнесмен Роман Абрамович закрив угоду з продажу англійської футбольного клубу "Челсі".

Після того, як угоду офіційно схвалив уряд Великобританії, АПЛ та уряд Португалії, громадянином якої є вже колишній власник "синіх" Роман Абрамович – перешкод для оформлення продажу не лишилося.

Тепер футбольний клуб належить американському консорціуму на чолі з Тоддом Болі.

Про це йдеться у звіті про розподіл акцій від 26 травня Реєстраційної палати Великої Британії.

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Варто відзначити, що російський олігарх домовився про продаж футбольного клубу ще на початку травня. Сума угоди становить 4,25 мільярда фунтів стерлінгів, а це понад 5 мільярдів доларів. Абрамович став власником "Челсі" ще у 2003 році.

Так, із загальної суми інвестицій 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.

Нові власники вкладуть 1,75 млрд фунтів стерлінгів у додаткові інвестиції на благо клубу. Сюди входять інвестиції у стадіон, Академію, жіночу команду та подальше фінансування фонду "Челсі".

Нагадаємо, що президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Алєксандер Чеферін зробив заяву щодо участі команд, які представляють країну-агресорку.

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