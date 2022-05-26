Угоду закрито: "Челсі" більше не належить путінському олігарху

Російський бізнесмен Роман Абрамович закрив угоду з продажу англійської футбольного клубу "Челсі".

Після того, як угоду офіційно схвалив уряд Великобританії, АПЛ та уряд Португалії, громадянином якої є вже колишній власник "синіх" Роман Абрамович – перешкод для оформлення продажу не лишилося.

Тепер футбольний клуб належить американському консорціуму на чолі з Тоддом Болі.

Про це йдеться у звіті про розподіл акцій від 26 травня Реєстраційної палати Великої Британії.

Варто відзначити, що російський олігарх домовився про продаж футбольного клубу ще на початку травня. Сума угоди становить 4,25 мільярда фунтів стерлінгів, а це понад 5 мільярдів доларів. Абрамович став власником "Челсі" ще у 2003 році.

Так, із загальної суми інвестицій 2,5 мільярда фунтів стерлінгів буде направлено на купівлю акцій клубу, ці доходи будуть переведені на заморожений банківський рахунок у Великій Британії з наміром пожертвувати 100% на благодійні цілі.

Нові власники вкладуть 1,75 млрд фунтів стерлінгів у додаткові інвестиції на благо клубу. Сюди входять інвестиції у стадіон, Академію, жіночу команду та подальше фінансування фонду "Челсі".

Нагадаємо, що президент Європейського футбольного союзу (УЄФА) Алєксандер Чеферін зробив заяву щодо участі команд, які представляють країну-агресорку.

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