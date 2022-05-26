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Військовий експерт оцінив ризик повторного наступу Росії на Київ

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Військовий експерт оцінив ризик повторного наступу Росії на Київ

Військовий експерт Олег Жданов оцінив ризик повторного наступу російських окупантів на столицю України.

Так, на його думку, щоб здійснити операцію на таку ж глибину, якою вона була в лютому, ворогу треба знову зібрати близько 175-200 тисяч солдатів.

Про це він ексклюзивно розповів ТСН.ua.

Також він зауважив, що з кожним днем український кордон укріплюється.

"Кордон кожного дня стає міцнішим і міцнішим. Ударного угруповування там не спостерігається. Принаймні, так говорить наша розвідка. Але я припускаю, що вони там підсилюють свої війська, припустимо, по одній-дві батальйонно-тактичні групи вони підтягують до кордону. І ці війська можуть бути використані для відволікаючого удару. Вони можуть атакувати наш кордон тоді, коли їм буде потрібно відтягнути частину Збройних сил України, допустимо, з того ж східного напрямку. Але говорити сьогодні про вклинення в нашу оборону я б не став. Тим більше, там сили засобів немає для такого глибокого вклинення. Але атакувати вони цілком можуть і скоріше за все вони це робитимуть", – сказав він.

Нагадаємо, у РНБО пояснили, що можна вважати перемогою України над Росією. Секретар РНБО Олексій Данілов також додав, що не треба недооцінювати ворога, бо він підступний.

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