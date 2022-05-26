Военный эксперт оценил риск повторного наступления России на Киев

Военный эксперт Олег Жданов оценил риск повторного наступления российских оккупантов на столицу Украины.

Так, по его мнению, чтобы совершить операцию на такую же глубину, как она была в феврале, врагу нужно снова собрать около 175-200 тысяч солдат.

Об этом он эксклюзивно рассказал ТСН.ua.

Также он отметил, что с каждым днем украинская граница укрепляется.

"Граница каждый день становится крепче и крепче. Ударной группировки там не наблюдается. По крайней мере, так говорит наша разведка. Но я предполагаю, что они там усиливают свои войска, допустим, по одной-две батальонно-тактической группе они подтягивают к границе. И эти войска могут быть использованы для отвлекающего удара, они могут атаковать нашу границу тогда, когда им потребуется оттянуть часть Вооруженных сил Украины, допустим, с того же восточного направления, но говорить сегодня о вклинении в нашу оборону я бы не стал. Тем более силы средств нет для столь глубокого вклинения. Но атаковать они вполне могут и скорее всего они это будут делать", – сказал он.

Напомним, в СНБО пояснили, что можно считать победой Украины над Россией. Секретарь СНБО Алексей Данилов также добавил, что не нужно недооценивать врага, потому что он коварен.

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