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У Кремлі погрожують Литві та її громадянам

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У Кремлі погрожують Литві та її громадянам

Николай Птрушев / Фото: Associated Press

У Росії пообіцяли дати відповідь Литві на транспортну блокаду санкційних товарів у Калінінградській області.

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев погрожує Литві та її громадянам за заборону транзитного перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею.

Про це повідомляє "Бельта".

"Ми скоро відповімо на рішення Вільнюса оголосити транспортну блокаду Калінінградської області, це серйозно позначиться на жителях Литви", - цитує видання слова Патрушева.

Нагадаємо, від 18 червня Литва заборонила транзитне перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею. Санкційні товари та вантажі транспортуються з однієї частини Росії до іншої, але через територію ЄС – їхнє перевезення заборонено. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, заборона торкається 40-50% продукції, яку перевозять із Росії через Литву – це, зокрема, будівельні матеріали, цемент і метал.

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