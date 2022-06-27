У Білорусі вночі почали тренуватися повітряні війська

Повітряні війська Білорусі 26 червня приступили до тренувальних польотів у Барановичах.
Літаки помітили над Ляховицьким районом.
Про це повідомляє "Білоруський Гаюн".
Активність авіації як білоруської, так і російської спостерігалася ще вдень. Так, Об 11: 10 над Биховом пролетіли літаки Ту-22 ВПС РФ у бік Мозиря і п'ять літаків ВПС РФ над Мстиславлем, потім їх помітили над Бобруйськом.
Крім того, о 19:00 пролетів літак з північного заходу на південний схід у бік міста Орша.
Нагадаємо, Зеленський закликав білорусів не бути "гарматним м'ясом".
Як повідомлялося, Росія збільшує військову присутність у Білорусі.
Раніше стало відомо, що Україна може посилити захист кордону з Росією та Білоруссю.
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