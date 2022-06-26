РФ у Білорусі готує диверсантів для перекидання до України - Генштаб

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформацію про ситуацію на кордоні з Білоруссю.
Російські окупанти готують на території Білорусі диверсійно-розвідувальні групи, які планують перекинути до України.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 26 червня.
"На Волинському та Поліському напрямках, на території Білорусі, відзначається підготовка окремими підрозділами збройних сил Російської Федерації диверсійно-розвідувальних груп для їх подальших дій на території України", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що зранку 26 червня Росія застосувала стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-160 під час атаки на Київ.
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