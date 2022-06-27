Корисно для України і Європи: Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків

Корисно для України і Європи: Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять кроків

Президент Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять конкретних кроків для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську війну.

Діяти негайно й за спільним планом глобальних лідерів - це те, що справді необхідно для відновлення миру й стабільності і України, і всієї Європи.

Про це глава держави повідомив у Telegram.

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"Під час звернення до учасників саміту держав "Великої сімки" запропонував п’ять конкретних кроків, які можуть бути корисними для України, для всієї Європи і, що важливо, для зменшення колосальних витрат усіх країн через цю російську війну.

Перше - дієві гарантії безпеки для нашої держави.

Друге - сучасна протиракетна оборона для України й постачання достатнього обсягу зброї.

Третє - відновлення аграрного експорту з нашої країни.

Четверте - визнання Росії державою - спонсором тероризму, радикальне обмеження її нафтових доходів і конфіскація всіх заморожених та арештованих російських активів.

Пʼяте - післявоєнна відбудова України, яка стане найбільшим економічним проектом нашого часу", - йдеться в повідомленні.

Раніше Зеленський під час свого звернення до європейських лідерів заявив, що війну в Україні потрібно закінчити до кінця зими.

5 конкретних кроків – що запропонував учасникам "G7" Володимир Зеленський

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