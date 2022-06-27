"Ми говорили, що потребуємо сучасної протиракетної оборони", – Зеленський про ППО для України

"Ми говорили, що потребуємо сучасної протиракетної оборони", – Зеленський про ППО для України

Світ здатний, а отже, повинен зупинити російський терор.

Володимир Зеленський заявив, що український уряд неодноразово повідомляв партнерів про необхідність сучасної протиракетної оборони.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 27 червня.

"Ще до початку повномасштабної війни ми говорили партнерам, що потребуємо сучасної протиракетної оборони. Повторювали це й після 24 лютого. Люди в торговельному центрі в Кременчуці заслуговували на безпеку так само, як і люди в будь-якому молі світу – десь у Філадельфії чи в Тель-Авіві, або в торговельній галереї десь у Дрездені", – сказав він.

Зеленський також додав, що рішення визнати РФ країною-спонсором тероризму має підтримати увесь демократичний світ.

"І зараз я вже можу це сказати – я почув це від наших партнерів: Україна має отримати надійний протиракетний захист, ми очікуємо на постачання відповідних систем", – зазначив президент.

Нагадаємо, Володимир Зеленський запропонував лідерам G7 п'ять конкретних кроків для зменшення колосальних витрат усіх країн через російську війну.