Путін отримає ще більше НАТО біля кордонів Росії - Столтенберг

Путін отримає ще більше НАТО біля кордонів Росії - Столтенберг

Єнс Столтенберг, коментуючи вступ до НАТО Фінляндії та Швеції, зауважив, що тепер Путін отримає ще більше НАТО біля кордонів РФ.

Він додав, що це - чіткий меседж президенту Росії Володимиру Путіну про те, що двері НАТО відкриті.

Про це йдеться у заяві генсека НАТО Єнса Столтенберга після підписання меморандуму між Туреччиною, Швецією і Фінляндією, який відкриває скандинавським країнам шлях на вступ до альянсу.

За словами генсека НАТО, в грудні 2021 року Путін, прикриваючись гарантіями безпеки, вимагав припинити розширення альянсу.

"Він хотів менше НАТО, але зараз Путін отримає більше НАТО біля своїх кордонів", - додав Столтенберг.

Нагадаємо, лідери Туреччини, Швеції, Фінляндії та генсек НАТО Єнс Столтенберг 28 червня зустрілися у Мадриді. За підсумками зустрічі очільники МЗС трьох країн підписали тристоронній меморандум, який підтверджує, що Туреччина на Мадридському саміті цього тижня підтримає запрошення Фінляндії та Швеції стати членами НАТО.

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