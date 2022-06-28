Німеччина та Нідерланди пообіцяли надати Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000

Німеччина та Нідерланди пообіцяли надати Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000

Німеччина та Нідерланди пообіцяли надати Україні ще шість САУ Panzerhaubitze 2000.

Додатково надати самохідні артилерійські гаубиці ці держави попросила Україна.

Про це пише німецьке видання Spiegel.

Про постачання Україні зброї заявили міністерка оборони Крістін Ламбрехт і її голландська колега Кася Оллонгрен на полях саміту НАТО в Мадриді.

"Федеральний уряд вирішив, що ми можемо передати Україні ще три 2000 самохідних гаубиць", - заявила Ламбрехт.

Нагадаємо, посол України Андрій Мельник повідомив, що Німеччина передасть нам новітній зенітно-ракетний комплекс для протиповітряної оборони, якого ще немає в самій армії ФРН. Українська сторона працює з Німеччиною над постачаннями у короткій і середньостроковій перспективах.

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