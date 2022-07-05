Жданов розповів про новий задум окупантів на Донбасі

Військовий експерт також розповів, кого Росія набирає для створення так званих "правоохоронних органів" на тимчасово окупованих територіях.

Олег Жданов вважає, що після захоплення Лисичанська на Луганщині, основними напрямками бойових дій стане місто Бахмут Донецької області

Про це 5 липня військовий експерт розповів в ефірі телемарафону у слоті "1+1".

"Далі війська будуть намагатися просуватися до Донецької області, і основними напрямками бойових дій, я так розумію, стане місто Бахмут, вони будуть його атакувати, і атакувати Слов'янськ. Задум такий – поєднати лінію Бахмут-Слов'янськ і тоді знову може виникнути загроза оточення. Але це їхні наміри", - зазначив він.

Також, за словами експерта, для подальшого контролю Херсонської області та інших окупованих територій , Росія збирає зведені загони, і планує створення так званих "правоохоронних органів".

"Стосовно окупованих територій, там Росія збирає зведені загони Спеціального центру швидкого реагування та Мобільний спеціального призначення і Росгвардії, і вони сюди їх відправляють (на Донбас - ред.). Наприклад, у Херсонській області вже організовано 12 комендатур Росгвардії і вони намагаються грати роль правоохоронних органів. Я думаю, що тут буде відбуватися те ж саме, тому що є інформація, що у ці загони набирають добровольців з вищезазначених підрозділів", - розповів Жданов.

Нагадаємо, Жданов пояснив, звідки Росія пускає ракети по Україні з літаків і чому їх не може збити ППО.

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