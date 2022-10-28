В Україні можуть скоротити примусові відключення світла: що відомо

Завдяки тому, що українці почали економити електроенергію, чим допомагають ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури, примусові відключення можуть скоротити.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Він зазначив, що українці добровільно почали економити електроенергію, що у масштабах країни склало від 5 до 10 відсотків.

"Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не чотири-п'ять годин, а півтори-дві. Ремонтні роботи зараз тривають, щоб в майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію", - наголосив Герус.

Нагадаємо, 27 жовтня у Києві та області понад 1,5 мільйона осіб залишились без електрики.

Через обстріли енергетичної інфраструктури у Києві та області 27 жовтня спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням.

В Україні екстрено відключать світло 27 жовтня – Кирило Тимошенко

Читайте також: