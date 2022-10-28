В Україні можуть скоротити примусові відключення світла: що відомо

Українці почали добровільно економити електроенергію
Завдяки тому, що українці почали економити електроенергію, чим допомагають ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури, примусові відключення можуть скоротити.
Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.
Він зазначив, що українці добровільно почали економити електроенергію, що у масштабах країни склало від 5 до 10 відсотків.
"Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не чотири-п'ять годин, а півтори-дві. Ремонтні роботи зараз тривають, щоб в майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію", - наголосив Герус.
Нагадаємо, 27 жовтня у Києві та області понад 1,5 мільйона осіб залишились без електрики.
Через обстріли енергетичної інфраструктури у Києві та області 27 жовтня спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням.
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