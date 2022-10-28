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В Україні можуть скоротити примусові відключення світла: що відомо

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В Україні можуть скоротити примусові відключення світла: що відомо

Фото: Associated Press

Українці почали добровільно економити електроенергію

Завдяки тому, що українці почали економити електроенергію, чим допомагають ремонтувати об'єкти критичної інфраструктури, примусові відключення можуть скоротити.

Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

Він зазначив, що українці добровільно почали економити електроенергію, що у масштабах країни склало від 5 до 10 відсотків.

"Зараз робота йде над тим, щоб відключення тривали не чотири-п'ять годин, а півтори-дві. Ремонтні роботи зараз тривають, щоб в майбутньому ми взагалі відійшли від обмеження споживання і в режимі добровільної економії могли надалі споживати електроенергію", - наголосив Герус.

Нагадаємо, 27 жовтня у Києві та області понад 1,5 мільйона осіб залишились без електрики.

Через обстріли енергетичної інфраструктури у Києві та області 27 жовтня спостерігаються серйозні перебої з електропостачанням.

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Дата публікації
Перегляди
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