Зеленський заявив, що Росії може знадобитися нова хвиля відправки людей на війну: "Ми готуємося"

Президент розповів про погано підготованих мобілізованих росіян, яких кидають на фронт.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяви Росії про завершення мобілізації і сказав, що насправді агресору можуть знадобитися нові хвилі відправлення громадян на фронт.

Про це глава держави сказав у відеозверненні 28 жовтня.

"Сьогодні у ворога звітують про нібито завершення їхньої мобілізації... Про нібито непотрібність нових хвиль відправки громадян Росії на фронт. Ми відчуваємо на передовій зовсім інше", – зауважив Зеленський.

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"Хоча Росія й намагається посилити тиск на наші позиції, використовуючи мобілізованих, але вони настільки погано підготовлені та екіпіровані, настільки грубо застосовуються командуванням, що це дає змогу припустити, що вже скоро Росії може знадобитися й нова хвиля відправки людей на війну", – припустив президент.

Він запевнив, що "ми до цього готуємося".

"Готуємося до того, що нинішнє російське керівництво шукатиме будь-які нові можливості, щоб продовжувати війну. Зокрема й завдяки своїм спільникам в Ірані", – зазначив глава держави.

Нагадаємо, 28 жовтня міністр оборони РФ Сергій Шойгу доповів президенту Володимиру Путіну про завершення "часткової" мобілізації і сказав, що мобілізувати вдалося нібито 300 тис. осіб. При цьому Шойгу стверджує, що 82 тис. мобілізованих вже воюють проти України.

Водночас за даними української розвідки станом на 24 жовтня, в Росії призвали щонайменше 200 тис. осіб від початку "часткової" мобілізації. Вона триває і досі, але пропагандистам наказали не поширювати цієї інформації.

Попри заяви про нібито завершення мобілізації, російська Держдума дозволила мобілізувати людей із судимістю за тяжкі злочини.

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