На Херсонщині біля Каховської ГЕС пролунали потужні вибухи.
Біля Каховської ГЕС ввечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи. Ймовірно, епіцентр - місце, де зосередилися російські окупанти.
Про це на своїй сторінці в соцмережі написав блогер Сергій Стерненко.
“Поблизу Каховської ГЕС щойно пролунали потужні вибухи в районі зосередження русні”, - наголосив Стерненко.
Деталі вибуху поки що невідомі.
Нагадаємо, що російські війська намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона.
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