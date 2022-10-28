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Біля Каховської ГЕС пролунали потужні вибухи

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Біля Каховської ГЕС пролунали потужні вибухи

Фото: УНІАН

На Херсонщині біля Каховської ГЕС пролунали потужні вибухи.

Біля Каховської ГЕС ввечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи. Ймовірно, епіцентр - місце, де зосередилися російські окупанти.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав блогер Сергій Стерненко.

“Поблизу Каховської ГЕС щойно пролунали потужні вибухи в районі зосередження русні”, - наголосив Стерненко.

Деталі вибуху поки що невідомі.

Нагадаємо, що російські війська намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона

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