Біля Каховської ГЕС пролунали потужні вибухи

Біля Каховської ГЕС ввечері 28 жовтня пролунали потужні вибухи. Ймовірно, епіцентр - місце, де зосередилися російські окупанти.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав блогер Сергій Стерненко.

“Поблизу Каховської ГЕС щойно пролунали потужні вибухи в районі зосередження русні”, - наголосив Стерненко.

Деталі вибуху поки що невідомі.

Нагадаємо, що російські війська намагаються ввести в оману ЗСУ, заявляючи про свій відхід з правого берега Херсона.

Читайте також: