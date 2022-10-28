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Возле Каховской ГЭС раздались мощные взрывы

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Возле Каховской ГЭС раздались мощные взрывы

Фото: УНИАН

В Херсонской области возле Каховской ГЭС раздались мощные взрывы.

Возле Каховской ГЭС вечером 28 октября прогремели мощные взрывы. Вероятно, эпицентр – это место, где сосредоточились российские оккупанты.

Об этом на своей странице в соцсети написал блогер Сергей Стерненко.

"Вблизи Каховской ГЭС только что раздались мощные взрывы в районе сосредоточения русских", — подчеркнул Стерненко.

Детали взрыва пока неизвестны.

Напомним, что российские войска пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона.

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