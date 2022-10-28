В Херсонской области возле Каховской ГЭС раздались мощные взрывы.
Возле Каховской ГЭС вечером 28 октября прогремели мощные взрывы. Вероятно, эпицентр – это место, где сосредоточились российские оккупанты.
Об этом на своей странице в соцсети написал блогер Сергей Стерненко.
"Вблизи Каховской ГЭС только что раздались мощные взрывы в районе сосредоточения русских", — подчеркнул Стерненко.
Детали взрыва пока неизвестны.
Напомним, что российские войска пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона.
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