Оккупанты пытаются обмануть ВСУ в Херсоне: эксперт раскрыл суть

Военный эксперт, генерал-лейтенант Игорь Романенко сообщил, что российские войска пытаются ввести в заблуждение ВСУ, заявляя о своем уходе с правого берега Херсона.

Об этом Романенко рассказал "24 каналу".

Он пояснил, что оккуранты таким образом хотят спровоцировать неудачное наступление украинских войск и фактически использовать опыт ВСУ, когда заявлялось о контрнаступлении на юге, а произошла деоккупация Харьковщины.

Военный эксперт также пояснил, что пропагандистскими заявлениями РФ об использовании тактического ядерного оружия, "грязной бомбы", о подрыве Каховской ГЭС захватчики пытаются отвлечь внимание ВСУ, политического руководства Украины и союзников от реального положения дел у россиян на юге.

"Путин за всеми этими ширмами пытается остановить ситуацию на фронте, которая ухудшается относительно позиции группировки армии России. Представляя это очередное поражение хотя бы оперативного уровня, он понимает, что оно может перерасти в стратегическое. Оно снесет его политически со всеми вытекающими последствиями", — заметил Романенко.

По его оценке, российские войска лишились стратегической инициативы на юге, а теперь пытаются ее восстановить путем введения в заблуждение.

"Пусть ВСУ наступают, мы здесь передислоцируемся". На самом деле с военной точки зрения они усиливают этот потенциал. Туда (не Херсонское направление – ред.) бросают мобилизованных, какими бы они ни были, и пытаются хоть как-то логистически обеспечивать правобережье", – рассказал генерал-лейтенант.

Какая ситуация в Херсонской области

Российские войска не покидают Херсон, наоборот – все боеспособные подразделения врага остаются на месте, проинформировал 27 октября президент Владимир Зеленский.

По самым свежим данным Генштаба ВСУ на 28 октября, россияне усиливают группировку на правом берегу Херсонщины за счет мобилизованных. В то же время в регионе продолжается так называемая "эвакуация".

Российские войска пытаются разработать несколько планов действий на юге Украины. Из-за большого количества личного состава оккупанты могут "расслоиться на несколько эпизодов", сообщили в ОК "Юг".

На Херсонском направлении враг тщетно пытается остановить наступление украинцев

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