Спосіб, який допоможе суттєво покращити Інтернет та знижує споживання електроенергії

Як впоратись з поганим сигналом Wi-Fi за допомогою простого засобу, читайте в матеріалі ТСН.ua

Звичайно, проблему слабкого сигналу можна вирішити, купивши більш потужний роутер Wi-Fi. Але є й простіший та економніший спосіб це зробити, за допомогою звичайної фольги, яка є у кожної господині.

Алюмінієва фольга для покращення Інтернету

Багато з нас знають, що сигнали Wi-Fi вдома передаються через радіохвилі. Алюмінієва фольга має блискучу поверхню, яка діє як відбивач. Фольга може відбивати радіохвилі та передавати їх у більшому масштабі.

Команда дослідників із Дартмутського університету перевірила цю властивість алюмінієвої фольги для посилення Wi-Fi-сигналу, закріпивши її на антені шматок.

Дослідження показало, що саморобний відбивач справді покращує якість з'єднання, фольга спрямовує сфокусований сигнал на пристрій, внаслідок чого покращується якість з'єднання. При цьому сусідні пристрої навпаки стають практичними відрізаними від сигналу через ширину покриття, що звужується.

На думку авторів, завдяки фользі можна також захистити з'єднання від стороннього втручання, оскільки найближчі пристрої не можуть під'єднатися до нього.

Крім того, що важливо в наш час — завдяки спрямованій дії знижується кількість споживаної електроенергії.

Алюмінієвий відбивач дійсно відчутно посилює сигнал у зоні відбиття і гасить Wi-Fi за екраном, що звужує універсальність методу. Користуватися таким лайфгаком можна лише, коли роутер знаходиться в кутку або десь наприкінці коридору. Тому дартмутські експериментатори вирішили робити антену довільної форми для того, щоб окреслювати потрібну зону покриття Wi-Fi. Вони почали експериментувати з різними формами і отримали закономірності на зразок тих, що на малюнку:

Конфігурації відбивача з алюмінмєвої фольги

Дослідники друкують відбивачі з фольги на 3D-принтері та за 35 доларів пропонують їх всім охочим. Звичайно такі відбивачі можна виготовити й самостійно.

Як покращити Wi-Fi сигнал за допомогою алюмінієвої фольги самостійно:

Візьміть шматок фольги та виріжте з нього невелике напівколо.

Закріпіть на аркуші паперу або картону розміром з роутер. Додайте картон у нижній частині півкола, щоб він стояв вертикально.

Зробіть отвір у листку, щоб можна було протягнути через нього антену.

Встановіть коло з листком над роутером.

Розташуйте антену у центрі кола з фольги.

Як зробити відбивач для роутера

Варіант відбивача з фольги

Читайте також: