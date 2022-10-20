Від 1 листопада зросте вартість популярних послуг в ЦНАПі: яких саме

Від 1 листопада 2022 року почнуть діяти нові тарифи на послуги оформлення чи відновлення внутрішнього та закордонного паспорта в терміновому порядку. Читайте про це більше в матеріалі ТСН.ua.

Про підвищення цін вказано в постанові №1180 Уряду України.

В документі йдеться про внесення змін до додатку постанови Кабінету міністрів від 2 листопада 2016 року "Деякі питання надання адміністративних послуг в сфері міграції".

Які розцінки будуть від 1 листопада 2022 року:

Оформити паспорт громадянина України (внутрішній документ) протягом десяти днів можна буде за 496 грн - раніше ця послуга коштувала 252 грн.

(внутрішній документ) можна буде за - раніше ця послуга коштувала 252 грн. Виготовити закордонний паспорт в терміновому порядку ( від 3 до 7 днів ) коштуватиме 992 грн - раніше ця сума дорівнювала 704 грн.

в терміновому порядку ( ) коштуватиме - раніше ця сума дорівнювала 704 грн. Обміняти або оформити проїздний документ переселенця від 1 листопада можна буде за 452 грн - раніше було 226 грн.

В документі також йдеться, що вартість оформлення внутрішнього паспорта за 20 робочих днів через півроку після моменту скасування воєнного стану в Україні, окрім того випадку, коли послуга виконується вперше, збільшиться до 248 грн (наразі вона коштує 126 грн).

А така ж послуга з оформлення закордонного паспорта буде коштувати 496 грн (замість 352 грн).

Також варто звернути увагу на інші розцінки по оформленню документів: