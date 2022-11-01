За добу росіяни вбили трьох мирних жителів в Донецькій області - ОВА

У Донецькій області за добу від рук російських окупантів загинули три цивільні людини.

Про це у своєму Telegram повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"За 31 жовтня стало відомо про 3 мирних жителів Донеччини, убитих росіянами, — 2 у Бахмуті та 1 - у Кураховому. Крім того, правоохоронці виявили тіло 1 цивільного, загиблого під час окупації, — у Рубцях", - написав очільник ОВА та додав, що ще три людей за вчора зазнали поранень.

Кириленко також наголосив, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Нагадаємо, що Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомило, що на звільнених від росіян територіях України ексгумували близько тисячі тіл загиблих, яких загарбники вбили під час окупації. Серед загиблих не тільки військові, але й цивільні – дорослі та діти.

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