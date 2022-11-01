Норвегія переводить війська у стан підвищеної бойової готовності: що сталося

Норвегія переводить свої війська в підвищений рівень бойової готовності для посилення безпеки у зв’язку з повномасштабною війною Росії проти України.

Від 1 листопада Норвегія підвищить рівень бойової готовності своїх збройних сил у відповідь на війну Росії проти України. Також країна посилить патрулювання на морі. Підвищений рівень готовності військ триватиме рік, можливо, більше.

Про це пише Reuters.

За словами начальника оборони, генерала Ейріка Крістофферсена, Норвегія намагатиметься ввести свій новий парк американських морських патрульних літаків P-8 Poseidon у регулярну експлуатацію швидше, ніж планувалося.

Рівень бойової готовності військових є секретним, тож уряд Норвегії відмовився розголошувати подальші подробиці.

Крістофферсен також зазначив, що жодних конкретних загроз проти Норвегії, які б спричинили таке рішення, не було. Однак "невизначеності" спонукали владу підвищити бойову готовність країни.

"Ми бачили ескалацію війни в Україні, ми тренуємо українські сили, війна в Україні змінилася з російською мобілізацією. І в той же час ми мали вибух газу в Балтійському морі та активність безпілотників на платформах Північного моря", – сказав він.

Норвегія є членом НАТО і межує з Росією в арктичному регіоні. Наразі Осло – найбільший постачальник природного газу в Євросоюзі.

Протягом останніх тижнів у Норвегії було заарештовано та затримано декілька громадян Росії з безпілотниками. Через санкцій росіянам заборонено керувати дронами на норвезькій території.

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