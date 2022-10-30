Йдуть у відпустку і не повертаються: чиновники уряду і мерій в РФ масово драпають від мобілізації за кордон

У Росії працівники адмінустанов масово втікають за кордон від мобілізації.

Після оголошення часткової мобілізації у Росії 21 вересня країну залишили кілька сотень тисяч жителів. Серед тих, хто втік від мобілізації чимало російських чиновників.

Про це повідомляє "Верстка".

До втечі чиновників "спонукають" загиблі колеги, яких нещодавно мобілізували і відправили до України, і де за кілька днів ті загинули. Стали відомими випадки від'їзду співробітників Міносвіти, Міністерства цифрового розвитку, Центробанку.

Біжать так, що п'яти виблискують

За словами джерела, близького до московської мерії, там спостерігається "помітний відтік кадрів". Часто працівники мерій беруть відпустку і просто не повертаються. У деяких відділах адміністративних установ кількість працівників-чоловіків, які залишили Росію, становить 20–30% від усіх співробітників. Найбільше ухилянтів від російської мобілізації фіксують в департаментах ЖКГ, охорони здоров'я, освіти та інших.

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Це призвело до труднощів у роботі столичних відомств через відсутність потрібних фахівців.

Найчастіше російські чиновники драпають до країн колишнього СНД — Казахстану, Узбекистану, Таджикистану. Особливою популярністю користується Киргизстан через низькі ціни і "дружелюбне ставлення до гостей".

"Низовим" співробітникам мерії не надали вчасно обіцяну бронь, тому вони найчастіше їдуть "у нікуди", не звільнившись і не сповістивши про це керівництво, сказало джерело. Ще гірша ситуація у підвідомчих установах, зокрема, ФГУПах мерії: їхньому штату броню не надали взагалі.

"Ось вони й біжать так, що п'яти виблискують. До смішного: їдуть, залишивши на робочому місці речі, не помивши чашку", - говорить співрозмовник.

Більшість чоловіків, просто знялися та поїхали, зрозумівши, що за ними можуть прийти

Втім, деяких працівників мерій та уряду встигли мобілізувати, включаючи керівний склад відділів, а деякі установи втратили до половини своїх співробітників. Все це викликає паніку у співробітників цих установ, тому вони й побігли, робота деінде стала, бо немає кому працювати.

Раніше про масовий від'їзд із країни співробітників московської мерії написав у своєму телеграм-каналі журналіст Роман Супер.

"Доброзичливці з уряду Москви повідомляють: "У нас масовий результат - співробітники йдуть, залишаючи записки в тумбочках. Айтішники, рекламники, маркетологи, піарники, та й прості держслужбовці. Реально масовий результат", -повідомив він.

Ще більше виїхало людей за кордон з числа працівників підвідомчих установ федеральних міністерств.

"У нас кілька відділів, де більшість чоловіків, просто повністю знялися та поїхали, хлопці зрозуміли, що тут за ними можуть прийти [з військкомату] будь-якої хвилини, а якщо їхати разом, то можна скоординуватися", — стверджує співробітник підвідомчої установи Мінтрансу.

Заборонили віддалену роботу, щоб працівники не втікали

Також відомо, що закладам заборонили переходити на віддалений формат роботи, щоб працівники не втекли.

"У нашого керівництва взагалі заборона на переведення людей на віддалення зараз, щоб не бігли, — всі все розуміють, кому і навіщо зараз потрібні відпустки. Я поїхав потихеньку і буду тут, доки начальство не помітить мою відсутність", - говорить один із співробітників апарату федерального уряду, який залишив країну.

Здебільшого за кордон вирушили "адміни", програмісти, представники інших IT-професій, серед яких традиційно багато чоловіків. Як і в мерії, це спричинило серйозні проблеми з організацією електронного документообігу. В одній із установ МОЗ масово звільнилися охоронці-чоловіки.

Мобілізація в Росії:

Мобілізація в Росії стартувала 21 вересня. Після тїї оголошення близько 700 тисяч росіян втекли за кордон, а тільки за кілька годин після Указу Путіна в РФ розкупили всі авіаквитки до країн з безвізом. В деяких російських містах почалися масові протести.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу оголосив про закінчення заходів з "часткової мобілізації". За його словами, у РФ вдалося мобілізувати 300 тисяч чоловіків. З них 82 тисячі вже відправили до України.

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