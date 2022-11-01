В Україні наркотичні лікарські засоби будуть продавати лише за е-рецептом

Отримати рецепт можна на прийомі у лікаря.

Від 1 листопада наркотичні (психотропні) лікарські засоби будуть продавати лише за електронним рецептом. Раніше ці препарати відпускались за рецептом на спеціальному бланку форми № 3.

Про це повідомили в пресслужбі Мінохорони здоров'я.

Зазнаається, що йдеться про знеболювальні для пацієнтів, які проходять складне лікування. Приміром, це хворі із онкологічними захворюваннями, тяжкими травмами, серцево-судинними захворюваннями. Також ці препарати використовують для надання паліативної допомоги.

Отримати е-рецепт можна на прийомі в лікаря: у сімейного або у вузькопрофільного спеціаліста. Крім того, для отримання електронного рецепта потрібно бути зареєстрованим в електронній системі охорони здоровʼя. Втім, не обовʼязково мати декларацію з сімейним лікарем.

Нагадаємо, від 1 серпня антибіотики можна купити за електронним рецептом. Отримати його можна в закладах, які підключені до електронної системи охорони здоровʼя (ЕСОЗ). Є виключення, яке поширюється на закупки антибіотиків волонтерськими та благодійними організаціями.

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