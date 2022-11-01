"Шутить не стоит": американский офицер рассказал, какой сигнал США послали России

Переброска в Европу американской авианосной ударной группы во главе с авианосцем USS Gerald Ford станет серьезным предупреждением для России, которая терроризирует Украину и весь мир.

Об этом заявил в эфире всеукраинского телемарафона капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах.

На вопрос, какой сигнал Штаты подают России, американский офицер ответил, что США занимают "все более агрессивную позицию", и это "в интересах всего мира, не только Украины".

"Нужно быть абсолютным идиотом, чтобы не понимать, что Россия - страна-террорист, она не может победить Украину на поле боя, и уже достаточно давно перешла на террористичечкие акции против Украины, против мирного населения, против инфраструктуры... Россия также считает, что если она будет угрожать ядерной бомбой, не подавая энергию в Европу или угрожая голодом в Африке и в Азии, не допуская туда украинское зерно и кукурузу, то таким образом может принудить весь мир и Украину к переговорам или к сдаче", - отметил он.

Как подчеркнул Табах, "когда выходит наша ударная авианесущая военно-морская группа - это целая армада, с которой шутить не стоит..."

"Поэтому я думаю, что туда подошли - мол, Россия, хотите вы участвовать или нет (в "зерновой сделке" - ред.), будете проводить теракты или нет, мы будем рядом и будем следить, чтобы вы себя так не вели. Потому что украинцы вам каждый раз надирают задницу", - добавил капитан первого ранга ВМС США в отставке.

Напомним, авианосная ударная группа США во главе с новым атомным авианосцем USS Gerald Ford в середине ноября прибудет в Европу.

На борту авианосца находится 90 самолетов и вертолетов, в том числе новейшие истребители F-35C. Ударная группа зайдет на базу в Портсмуте на юге Англии. Также с авианосцем в Великобританию прибудут несколько эсминцев, ракетный крейсер и ударная атомная подлодка.

4 октября новейший и самый совершенный американский авианосец USS Gerald Ford отправился в свое первое боевое дежурство из Норфолка, штат Вирджиния, чтобы провести тестирование корабля и для тренировок с союзниками из Северной Америки и Европы.

Отметим, что сегодня в Средиземном море, в акватории Адриатики, также находится авианосная ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем USS George Bush. Американский контр-адмирал Деннис Уоллес заявлял, что USS George HW Bush готов противостоять России, если столкнется с таким вызовом.

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