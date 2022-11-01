Полтавщину знову атакують іранські дрони: голова ОВА попередив про небезпеку

На Полтавщині оголосили повітряну тривогу.
Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін увечері, 1 листопада, повідомив, що в регіоні знову помітили іранські дрони, якими Росія атакує Україну.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"З напрямку Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються БПЛА. Залишаємося в укриттях!" - написав Лунін.
Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 22:34. Також тривога триває у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.
Атака Полтавщини іранськими дронами
У ніч проти 1 листопада російські війська випустили по Полтавській області десять іранських дронів-камікадзе. Понад половину безпілотників збили українські захисники.
Чотири ворожі безпілотники впали на цивільні об’єкти. Внаслідок падіння виникла пожежа. Попередньо, постраждалих через напад немає.
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