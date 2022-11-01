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Полтавщину знову атакують іранські дрони: голова ОВА попередив про небезпеку

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Полтавщину знову атакують іранські дрони: голова ОВА попередив про небезпеку

Фото: ТСН.ua

На Полтавщині оголосили повітряну тривогу.

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін увечері, 1 листопада, повідомив, що в регіоні знову помітили іранські дрони, якими Росія атакує Україну.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"З напрямку Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються БПЛА. Залишаємося в укриттях!" - написав Лунін. 

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 22:34. Також тривога триває у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Атака Полтавщини іранськими дронами

У ніч проти 1 листопада російські війська випустили по Полтавській області десять іранських дронів-камікадзе. Понад половину безпілотників збили українські захисники.

Чотири ворожі безпілотники впали на цивільні об’єкти. Внаслідок падіння виникла пожежа. Попередньо, постраждалих через напад немає. 

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Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Автор
Марія БойкоМарія Бойко
Дата публікації
Перегляди
2146
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