Полтавщину знову атакують іранські дрони: голова ОВА попередив про небезпеку

Голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін увечері, 1 листопада, повідомив, що в регіоні знову помітили іранські дрони, якими Росія атакує Україну.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"З напрямку Дніпропетровської області на Полтавщину рухаються БПЛА. Залишаємося в укриттях!" - написав Лунін.

Повітряну тривогу на Полтавщині оголосили о 22:34. Також тривога триває у Дніпропетровській, Харківській та Сумській областях.

Атака Полтавщини іранськими дронами

У ніч проти 1 листопада російські війська випустили по Полтавській області десять іранських дронів-камікадзе. Понад половину безпілотників збили українські захисники.

Чотири ворожі безпілотники впали на цивільні об’єкти. Внаслідок падіння виникла пожежа. Попередньо, постраждалих через напад немає.

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