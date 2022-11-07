"Барселона" – "Манчестер Юнайтед": результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

Победители этого раунда выйдут в 1/8 финала.
В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/23.
Участие в ней приняли 16 клубов. Восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, получили статус сеяных. Восемь клубов, финишировавших третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, были несеяными.
В 1/16 финала Лиги Европы сеяные команды сыграют с несеянными. Также, на этой стадии не могут встретиться команды из одной страны.
Победители стыковых матчей в 1/8 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы.
Среди прочих своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы узнал единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер".
Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы
"Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)
"Ювентус" (Италия) – "Нант" (Франция)
"Спортинг" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания)
"Шахтер" (Украина) – "Ренн" (Франция)
"Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Германия)
"Байер" (Германия) – "Монако" (Франция)
"Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды)
"Зальцбург" (Австрия) – "Рома" (Италия)
- Стыковые матчи Лиги Европы (1/16 финала) будут сыграны 16 и 23 февраля 2023 года.
- Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.
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