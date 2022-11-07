"Барселона" – "Манчестер Юнайтед": результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

В понедельник, 7 ноября, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей Лиги Европы сезона-2022/23.

Участие в ней приняли 16 клубов. Восемь команд, которые заняли вторые места на групповом этапе Лиги Европы, получили статус сеяных. Восемь клубов, финишировавших третьими на групповом этапе Лиги чемпионов, были несеяными.

В 1/16 финала Лиги Европы сеяные команды сыграют с несеянными. Также, на этой стадии не могут встретиться команды из одной страны.

Победители стыковых матчей в 1/8 финала присоединятся к командам, занявшим первые места в группах Лиги Европы.

Среди прочих своего соперника в 1/16 финала Лиги Европы узнал единственный представитель Украины – донецкий "Шахтер".

Результаты жеребьевки стыковых матчей Лиги Европы

"Барселона" (Испания) – "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Ювентус" (Италия) – "Нант" (Франция)

"Спортинг" (Португалия) – "Митьюлланд" (Дания)

"Шахтер" (Украина) – "Ренн" (Франция)

"Аякс" (Нидерланды) – "Унион" (Германия)

"Байер" (Германия) – "Монако" (Франция)

"Севилья" (Испания) – ПСВ (Нидерланды)

"Зальцбург" (Австрия) – "Рома" (Италия)

Стыковые матчи Лиги Европы (1/16 финала) будут сыграны 16 и 23 февраля 2023 года.

Финал турнира запланирован на "Пушкаш Арене" в Будапеште 31 мая 2023 года.

Читайте также:

"Ливерпуль" – "Реал", ПСЖ – "Бавария": результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов

"Шахтер" с разгромным поражением от "РБ Лейпцига" вылетел из Лиги чемпионов (видео)

Стали известны все участники плей-офф Лиги конференций: с кем может сыграть "Днепр-1"