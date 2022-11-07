Что делать, если долго нет света и тепла в доме: рекомендации МВД

В частности, МВД советует создать запасы продовольствия длительного хранения и воды.
В МВД дали рекомендации украинцам, как поступить, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Рекомендуется:
- отключить электробытовые приборы, чтобы от скачков напряжения они не замкнули и не возник пожар;
- использовать простейшие источники освещения – фонари, свечи и т.п.;
- не использовать древесный уголь или домашний генератор в помещении, поскольку выделяется угарный газ, который невозможно увидеть или почувствовать – это опасно для жизни;
- не открывать холодильник или морозильник без необходимости: так продукты можно сохранить замороженными в течение 2-3 дней.
Что делать, если во время отопительного сезона нет света и тепла больше, чем 2 дня?
- Чтобы сохранить тепло, герметично закройте окна, двери и дополнительно утеплите входную дверь.
- Разместите всех членов семьи в одной комнате и закройте временно другие помещения.
- Используйте теплую одежду, термобелье и узнайте о ближайших пунктах обогрева, а также станциях зарядки мобильных телефонов.
- Закупите продукты длительного хранения, например овощные, мясные или рыбные консервы. Для приготовления пищи по возможности приобретите газовую горелку или портативную настольную плиту и т.д.
- Создайте запасы воды и обеспечьте ее хранение, а также узнайте о местах, где ее можно взять.
- Питьевую воду храните в закрытых емкостях.
Самая сложная зима
Предыдущий руководитель НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко предупреждал, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением.
Советник Офиса президента Алексей Арестович также предупредил украинцев, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.
Издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.
Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блекаут и эвакуация — самый плохой из них.
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