Что делать, если долго нет света и тепла в доме: рекомендации МВД

В МВД дали рекомендации украинцам, как поступить, если долго нет света и тепла в период отопительного сезона.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

Самая сложная зима

Предыдущий руководитель НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко предупреждал, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также предупредил украинцев, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.

Издание The New York Times написало, что в случае полного выхода из строя электросетей из-за атак РФ около 3 миллионов жителей Киева могут временно эвакуировать.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что из-за ракетных обстрелов россиян столица может полностью остаться без света, воды и связи. Он подчеркнул, что местные власти готовятся к вероятному блекауту.

Позже мэр успокоил киевлян и подчеркнул, что власть готовится к разным сценариям, а блекаут и эвакуация — самый плохой из них.

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